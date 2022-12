Schweinelaster umgekippt: A14 bei Raben Steinfeld gesperrt Stand: 08.12.2022 05:47 Uhr Wegen eines umgekippten Viehtransporters ist die Autobahn 14 in Richtung Süden in Höhe Raben Steinfeld (Landkreis Ludwigslust-Parchim) derzeit voll gesperrt.

Wie die Polizei mitteilte, war der mit Schweinen beladene Lkw bereits am Mittwochabend gegen 20 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und anschließend umgefallen. Der Fahrer sei bei dem Unfall leicht verletzt worden. Insgesamt 84 Tiere waren an Bord des Lasters. 32 der Schweine sind verendet oder von einer Tierärztin eingeschläfert worden.

Schweine umgeladen - Autobahn weiter gesperrt

Die restlichen Tiere sind am frühen Donnerstagmorgen von der Feuerwehr in einen anderen Viehtransporter umgeladen worden. Die A14 in Richtung Süden bleibt zunächst weiterhin voll gesperrt. Die Sperrung soll laut Feuerwehr noch bis etwa 7 Uhr andauern. Die Polizei riet Autofahrern dazu, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

