Stand: 27.01.2022 06:04 Uhr Schweigeminute zum heutigen Holocaust-Gedenktag

Zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus sind die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern am heutigen Holocaust-Gedenktag um 10 Uhr zu einer landesweiten Schweigeminute aufgerufen. Wie der Paritätische Wohlfahrtsverband mitteilte, rufen dazu die Initiatoren der landesweiten Gedenkveranstaltung "Erinnern, Betrauern, Wachrütteln" auf. Auf dem Gebiet des heutigen Mecklenburg-Vorpommern fielen Forschungen zufolge zwischen 1939 und 1945 etwa 2.500 Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen der "NS-Euthanasie" zum Opfer, hieß es. Sandra Rieck, Vorsitzende des Landesverbandes Sozialpsychiatrie MV, zeigte sich besorgt über unreflektierte Diktatur-Vergleiche und den Einsatz von NS-Symbolik bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen. | 27.01.2022 06:04

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 27.01.2022 | 07:00 Uhr