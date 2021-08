Stand: 11.08.2021 07:40 Uhr Schwarz: Mähdrescher abgebrannt - 500.000 Euro Schaden

Bei dem Brand eines Mähdrescher bei Schwarz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Wie ein Polizeisprecher sagte, brach das Feuer am Dienstagabend bei der Ernte auf einem Getreidefeld aus. Der Fahrer konnte sich unverletzt retten. Die Erntemaschine, die rund 1.000 Liter Diesel an Bord hatte, brannte aus. Als Ursache wird ein technischer Defekt am Mähdrescher oder Funkenflug vermutet. | 11.08.2021 07:40