Stand: 20.11.2022 08:09 Uhr Schwartow: Grabkerze löst Schwelbrand aus

In der Nacht zu Sonntag ist es in einem Mehrfamilienhaus in der Ortschaft Schwartow bei Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zu einem Schwelbrand gekommen. Durch eine unbeaufsichtigte Grabkerze in einem Abstellraum begannen die Deckenpaneele zu glimmen, wodurch eine Rauchentwicklung entstand. Der Rauch zog in eine darüber liegende Nachbarwohnung. Zwei Kinder im Alter von elf und zwölf Jahren wurden dadurch leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.11.2022 | 08:00 Uhr