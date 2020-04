Stand: 12.04.2020 09:46 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schwalben in MV: Brutbestand dramatisch gesunken

Der Bestand von Rauch- und Mehlschwalben ist in Mecklenburg-Vorpommern dramatisch gesunken. Nach Informationen des NABU-Vogelschutzbeauftragten ist der Brutbestand in den vergangenen zwanzig Jahren um zwanzig Prozent zurückgegangen. Unterdessen sind die ersten Schwalben aus ihren Winterquartieren in Afrika in den Nordosten zurückgekehrt.

Schwalben - vom Boten des Glücks zum Störfaktor

Schwalben sind sogenannte Kulturfolger - sie fühlen sich vor allem dort wohl, wo Menschen leben und wirtschaften. Früher galten Schwalben als Boten des Glücks und waren an rau verputzten Hauswänden und unter Dachvorsprüngen gern gesehen. Inzwischen passiert es oft, dass zum Beispiel Viehställe abgerissen oder verschlossen sind, dass Nester entfernt werden, weil sich die Menschen an den Hinterlassenschaften der Vögel stören. Das führt dazu, dass Rauch- und Mehlschwalben keine passenden Brutplätze mehr finden.

1240 "schwalbenfreundliche Häuser" im Land

Wer Schwalben schützen möchte, der kann im Garten oder auf dem Hof eine fertige Nisthilfe anbringen. Aber auch eine Lehmpfütze würde schon helfen, weil Schwalben mit Hilfe von Lehm, Ton oder schlammiger Erde ihr Nest bauen. Der NABU vergibt seit Jahren Auszeichnungen an Menschen, die Schwalben schützen. „Schwalbenfreundliches Haus“ heißt die Aktion, 1240 Häuser im Land tragen diesen Titel - die meisten von ihnen im Landkreis Vorpommern-Rügen, in Nordwestmecklenburg und in Ludwigslust-Parchim.

Schwalben geben Hinweise auf Insektensterben

Eines dieser "Schwalbenfreundlichen Häuser" ist das Zuhause von Erika Lundt-Wiesner und ihrem Mann in Ganzow bei Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg). Der Hof wurde im vergangenen Jahr ausgezeichnet. Da hatte das Paar ganze 62 Schwalbennester gezählt. Erfahrungsgemäß brüten die Schwalben auf dem Hof in Ganzow mindestens drei Mal im Jahr. Das Verhalten der Schwalben zeige auch, sagt Lundt-Wiesner, dass es inzwischen viel weniger Insekten gibt. Seit etwa drei bis vier Jahren beobachte sie, dass Rauch- und Mehlschwalben abends fast bis in die Dunkelheit hinein fliegen. Sie würden bis zum allerletzten Tageslicht nach Nahrung für sich und den Nachwuchs suchen. Das sei vor ein paar Jahren noch anders gewesen.

