Schwachstellen nach Brandübung in Marienkirche identifiziert

Die groß angelegte Übung Feuerwehr in der Marienkirche in Rostock vor rund einem Monat hat einige Schwachstellen offenbart. Jetzt gibt es konkrete Verbesserungsvorschläge.

Eine Schließanlage ist die dringende Empfehlung der Feuerwehr an die Innenstadtgemeinde, zu der die Rostocker Marienkirche gehört. Denn das riesige Schlüsselbund für die vielen Türen in dem Gotteshaus stellte die Feuerwehrleute bei der groß angelegte Übung im November vor große Herausforderungen. Auch Markierungen im Kirchengebäude wären für die Orientierung im Ernstfall sinnvoll, so die Empfehlung der Feuerwehr.

Liste von zu rettenden Kunstschätzen empfohlen

Am 14. November hatte die Rostocker Feuerwehr in einer Übung einen Brand im Glockenturm der Marienkirche durchgespielt. 50 Feuerwehrleute waren dabei im Einsatz, knapp sieben Minuten hat es gedauert, bis sie vor Ort waren. Die Auswertung der Übung ergab auch, dass die Kirchengemeinde eine Liste erstellen muss, welche Kunstschätze im Falle eines Brandes zuerst gerettet werden sollen. Empfohlen wurde zudem, dass Material, um beispielsweise die Orgel vor dem Löschwasser zu schützen, vor Ort gelagert werden muss.

