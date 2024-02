Stand: 28.02.2024 06:12 Uhr Schwaberow: Ein Toter durch Brand in Einfamilienhauses

In Schwaberow bei Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist in den frühen Morgenstunden der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand geraten. Die eintreffenden Einsatzkräfte fanden eine leblose Person. Laut Polizei ist das Haus vollständig ausgebrannt. Die Ursache des Feuers ist nicht bekannt, die Nachlöscharbeiten laufen.

