Stand: 20.03.2021 11:17 Uhr Schwaan: Museum sucht Bilder von Maler Heinsohn

Das Kunstmuseum in Schwaan und die Staatlichen Kunstsammlungen suchen Bilder des Hamburger Malers Alfred Heinsohn (1875 – 1927), die sich in Privatbesitz befinden. Die Bilder sollen in einem Katalog aufgenommen und im Sommer gegebenenfalls in einer Ausstellung gezeigt werden. "Heinsohn ist eine der tragenden Persönlichkeiten der Schwaaner Künstlerkolonie gewesen", sagte der Leiter des Kunstmuseums in Schwaan, Heiko Brunner, er verdiene einen Platz in der Kunstgeschichte, den er bislang nicht innehat. Die Kunstforscher hoffen, dass Besitzer von Heinsohn-Gemälden sich melden. | 20.03.2021 11:17