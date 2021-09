Stand: 13.09.2021 06:27 Uhr Schwaan: Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt beginnen

Schwaan (Kreis Rostock) bekommt eine neue Ortsdurchfahrt. Am Montag beginnt die Sanierung vom Ortsausgang Niendorf bis zur Einmündung Güstrower Straße. Der Ausbau der Kreuzungen an der Güstrower Straße und Bützower Straße folgt dann in den Herbstferien. Ab Mitte Oktober folgen die verbleibenden Bauabschnitte. Wegen der Vollsperrung gibt es eine Umleitung, so das Straßenbauamt. Die Kosten belaufen sich auf knapp 1 Millionen Euro. | 13.09.2021 09:20