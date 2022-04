Schulstart nach Ostern: Mit Maske aber ohne Formular Stand: 20.04.2022 12:55 Uhr Bisher mussten Schülerinnen und Schüler direkt nach den Ferien eine Erklärung zum Reiseverhalten und zu ihrem Gesundheitszustand abgeben - morgen werden diese Formulare nicht mehr verlangt - zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie.

Außerdem müssen Schulen künftig keine Krankenstände und Quarantäne-Fälle mehr dokumentieren. Auch die Meldungen zu positiven Selbsttests fallen weg. In der bevorstehenden Prüfungszeit wolle man die Schulen entlasten, so die Begründung aus dem Bildungsministerium. Damit müssen Schulen nur noch melden, ob sie in Präsenz, in Wechselmodellen oder auch in Distanz unterrichten.

Schulleiter begrüßen weniger Verwaltungsarbeit

Schulleiterin Heike Walter ist die Landesvorsitzende der Schulleitungsvereinigung. Sie begrüsst, dass damit eine Menge Verwaltungsarbeit wegfällt: "Seit den Februar-Ferien machen wir an Schulen fast nur noch die Verwaltung von Corona. Wenn sie täglich gut hundert Schüler erfassen, die - warum auch immer - nicht an Schule sind, plus Lehrer - ist der Tag halb rum."

Test nur noch für Lehrer und Schüler mit Symptomen

Das entsprechende Phasenmodell des Landes wurde bis Juli verlängert. Die Testpflicht mit drei Tests pro Woche gilt vorerst nur noch eine Woche. Danach plant das Bildungsministerium nur noch Tests für Schüler oder Lehrer auszugeben, die Corona-Symptome zeigen. Im Schulgebäude gilt allerdings weiterhin die Maskenpflicht.

