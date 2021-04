Schulschließungen: Landeselternrat empört Stand: 16.04.2021 12:46 Uhr Mit "Bestürzung" hat der Landeselternrat auf die beim MV-Gipfel beschlossenen Schulschließungen reagiert. Die Entscheidung der Landesregierung habe in der Elternschaft Verunsicherung hervorgerufen.

Man habe den Beschluss, Schulen und Kitas ohne Information zu schließen, mit Bestürzung zur Kenntnis genommen, sagte Elternsratsvorsitzender Kay Czerwinski. "Wie wir alle wissen, ist die Schule der beste Ort zum Lernen." Alle verfügbaren Daten zeigten, dass Schulen keine Pandemietreiber seien, so etwa die vom Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) veröffentlichten Zahlen.

Lernstoff kaum mehr aufzuholen

Czerwinski betonte, Lehrer und Schüler hätten die zurückliegenden Monate mit unglaublich viel Einsatz und Disziplin gemeistert, um Schule überhaupt zu ermöglichen. Dies werde nun wieder infrage gestellt - genau wie das Schuljahr selbst. Der versäumte Lernstoff sei schon jetzt kaum mehr aufzuholen.

Für die Abschlussprüfungen erwarte man zudem eine abgesicherte Teststrategie, die es den Schülern jederzeit ermöglicht, an Prüfungen teilzunehmen. Aufgrund vieler falsch-positiver Tests sollte jeder Prüfling die Möglichkeit von zwei Testungen vor der Prüfung erhalten. Schülern in Quarantäne ohne Symptome solle eine Prüfung in einem gesonderten Raum ermöglicht werden.

Mangelnde Einbeziehung kritisiert

Czerwinski beklagte zudem, dass die Elternschaft nicht in die Entscheidungsfindung einbezogen worden sei. Es habe keine Rücksprache gegeben. Auch der Landesschülerrat hatte zuvor gefordert, in solche Pläne und Beschlüsse einbezogen zu werden. "Wir wollen eine Stimme erhalten und nicht im Nachhinein erfahren, was Sache ist" so Sprecherin Carlotta Petersen.

Impfangebot für alle Lehrer geplant

Kitas und Schulen sind nach dem Beschluss der Landesregierung von Montag an geschlossen. Nur noch die Prüfungsjahrgänge dürfen dürfen in die Klassen zurück, alle anderen erhalten Unterricht zu Hause. In Kitas und den Schulklassen 1 bis 6 wird eine Notbetreuung eingerichtet. Wie Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) auf dem MV-Gipfel mitteilte, sollen zudem nun alle Lehrerinnen und Lehrer im Land ein Impfangebot bekommen - also auch die an Berufs- und weiterführenden Schulen.

