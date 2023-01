Schulen nach Weihnachtsferien weiter im Phasenmodell Stand: 03.01.2023 04:52 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern sind die Weihnachtsferien an den allgemeinbildenden Schulen zu Ende. Für rund 156.000 Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrkräfte ist heute der erste Schultag im neuen Kalenderjahr.

Den Schulstart 2023 begleitet vor allem die Frage, wie viele Lehrer und Schüler gesund in den Unterricht zurückkehren werden. Vor den Weihnachtsferien hatten Atemwegsinfektionen und Grippefälle an vielen Schulen für hohe Krankenstände in den Lehrer-Kollegien und der Schülerschaft gesorgt.

Hoffnung auf Rückkehr in verlässlichen Schulalltag

Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) sagte zum Jahresauftakt, sie hoffe, dass sich die Kinder und Jugendlichen sowie die Pädagoginnen und Pädagogen in Schulen und Kitas in den Weihnachtsferien gut erholen konnten. Auch die Vorsitzende der Schulleitungsvereinigung, Heike Walter, wünscht der Schülerschaft und den Kollegien die Rückkehr in einen verlässlichen Schulalltag. Vor dem Jahreswechsel sei viel versäumt worden, in einer Zeit, in der "wir eigentlich aufholen müssten", so Walter.

Weitere Informationen Schulferien in MV 2023: Alle Termine Schulferien in Mecklenburg-Vorpommern 2023, alle Termine, alle Tage als Liste und Tabelle. Für Ihre Jahresplanung 2023. mehr

Corona-Phasenmodell bis zum Halbjahreswechsel

Schulleitungen können weiterhin für bestimmte Jahrgangsstufen Wechsel- oder Distanzunterricht einrichten, wenn nicht genügend Lehrer einsetzbar sind. Bereits Mitte Dezember hatte das Land das sogenannte Phasenmodell aus Corona-Zeiten ausgeweitet und den Schulen so flexiblere Möglichkeiten zur Unterrichtsgestaltung eröffnet. Die Regelung gilt bis Ende des ersten Halbjahres im laufenden Schuljahr.

Präsenzunterricht für Abschlussklassen

Das Modell sieht vor, dass Schulen je nach Verfügbarkeit von Lehrkräften ab der Jahrgangsstufe sieben auch in den Distanz- oder Wechselunterricht gehen können. In den Jahrgangsstufen eins bis sechs sowie in den Abschlussklassen soll auch bei eingeschränktem Lehrkräfteeinsatz in Präsenz unterrichtet werden.

Vor Weihnachten: 98 Prozent der Schulen in Präsenz

In der Woche vor den Weihnachtsferien konnten Oldenburg zufolge 98 Prozent der Schulen Präsenzunterricht erteilen. Die Bildungsministerium zieht daraus eine erste positive Bilanz. "Den Lehrkräften ist es gelungen, auch in dieser Krankheitswelle den Präsenzunterricht zu organisieren. Dafür danke ich sehr", teilte sie mit.

Dieses Thema im Programm: Nordmagazin | 02.01.2023 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Grippe Bildung Schule Coronavirus