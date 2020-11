Stand: 30.11.2020 18:22 Uhr Schulen in MV: Wie weiter nach dem Jahreswechsel?

Der Lehrerverband Bildung und Erziehung (VBE) fordert die Landesregierung auf, zu entscheiden, wie es nach dem Jahreswechsel an den Schulen weitergeht. Das sei auch nach dem MV-Gipfel unklar, so VBE-Landeschef Michael Blanck. Wenn die Infektionszahlen weiter so bleiben, müsse sich MV für die erste Schulwoche im neuen Jahr etwas einfallen lassen. Der VBE schlägt vor, die Weihnachtsferien um einige Tage zu verlängern oder die zweite Winterferienwoche aus dem Februar in den Januar vorzuverlegen. Damit würden Schülerinnen und Schüler nach ihren Weihnachts-Familien-Kontakten erst später wieder zusammentreffen und dennoch keinen Unterricht versäumen. | 30.11.2020 18:25