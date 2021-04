Schulen in MV: Künftig zwei Corona-Tests pro Woche Stand: 23.04.2021 15:29 Uhr Wer von der kommenden Woche an sich in einer allgemein bildenden oder einer beruflichen Schule aufhält, muss sich in der Regel zweimal pro Woche auf Corona testen lassen.

In Mecklenburg-Vorpommern gilt vom kommenden Montag an eine erweiterte Corona-Test-Pflicht an den Schulen. Das teilte das Bildungsministerium in Schwerin klar. Vorgeschrieben sind dann zwei Tests pro Woche. Die Pflicht gilt für Schülerinnen, Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie weiteres Personal gleichermaßen. Zum Präsenzunterricht oder zum Beispiel zur Notfallbetreuung der Klassen 1 bis 6 kommen darf nur, wer einen negativen Test vorweisen kann. Die Testpflicht besteht ebenfalls für Erziehungsberechtigte, die das Schulgebäude betreten. Ausgenommen von der Corona-Test-Pflicht sind die Schülerinnen und Schüler, die an den Abschlussprüfungen teilnehmen. Die Schule muss ihnen jedoch vor Beginn der Prüfungen ein Testangebot machen.

Test nicht älter als 24 Stunden

Falls die Schulkonferenz keine Tests zu Hause erlaubt, sollen die Selbsttests grundsätzlich unter Aufsicht und Anleitung an den Schulen durchgeführt werden, so das Bildungsministerium. Dafür ist eine Einverständniserklärung notwendig. Der Test gilt auch als nachgewiesen, wenn Erziehungsberechtigten für ihr Kind eine sogenannte Selbsterklärung über einen negativen Test einreichen. Das negative Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Anerkannt werden zudem Test-Bescheinigungen der Testzentren und der Hausärzte.

Ohne Test gibt es Aufgaben für zu Hause

Schülerinnen und Schüler, die keinen negativen Corona-Test aufweisen können, erhalten Aufgaben, die sie selbstständig zu Hause bearbeiten müssen. Anspruch auf Online-Distanzunterricht haben sie laut Bildungsministerium nicht. Die Testpflicht werde zusätzlichen Schutz in die Schulen bringen, sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD). Allen Schulen seien in den vergangenen Wochen ausreichend Selbsttest-Kits für Schülerinnen, Schüler und Beschäftigte zur Verfügung gestellt worden. Sobald die landesweite Inzidenz an sieben aufeinander folgenden Tagen unter 100 liegt, werden die Schulen mit einem Stufenplan wieder in den Präsenzunterricht wechseln.

