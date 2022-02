Schulbeginn nach Winterferien in MV unter Corona-Bedingungen Stand: 20.02.2022 15:45 Uhr Ab morgen geht es für die Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern nach den Winterferien zurück in den Unterricht. Es ist wieder ein Schulstart unter Corona-Bedingungen.

In Mecklenburg-Vorpommern beginnt morgen nach zwei Wochen Winterferien wieder die Schule. An allen Schulen wird laut Bildungsministerium am ersten Tag getestet. Für die kommenden vier Wochen sind drei Corona-Tests pro Woche vorgeschrieben. Außerdem müssen Schülerinnen und Schüler vor dem ersten Unterricht wieder eine Bestätigung abgeben, wonach sie während der Ferien in keinem Corona-Hochrisiko- oder Variantengebiet waren. Wer das Formular vergisst, darf nicht am Unterricht teilnehmen.

Maskenpflicht gilt weiter

Außerdem verlangen die meisten Schulen eine von den Erziehungsberechtigten unterschriebene Zeugniskopie zurück. In den Schulen gilt zunächst weiter die Masekenpflicht. Vom 7. März an müssen im Unterricht dann keine Masken mehr getragen werden, das hatte Bildungsministerin Oldenburg angekündigt.

Phasen-Modell bis März

Bis Ende März noch sollen Schulen den Unterricht nach dem sogenannten Phasen-Modell organisieren. Damit können sie je nach Krankenstand, für Klassen oder Jahrgangsstufen auch Wechsel- oder Distanzunterricht einrichten. Davon ausgenommen sind die Abschlussklassen, sie sollen sich auf jeden Fall im Präsenzunterricht auf die Prüfungen vorbereiten.

