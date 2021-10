Stand: 22.10.2021 13:01 Uhr "Schuhu"-Komponist Zimmermann gestorben

Der Komponist Udo Zimmermann ist nach langer schwerer Krankheit im Alter von 78 Jahren in Dresden gestorben. Das teilte seine Witwe mit. Im kommenden April soll seine Oper "Der Schuhu und die fliegende Prinzessin" Premiere am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin haben. Zimmermann war unter anderem Dramaturg an der Dresdner Staatsoper und Intendant der Oper Leipzig. Er komponierte fünf Opern, Vokalsinfonik und Werke für Kammerensemble, dirigierte namhafte Orchester wie die Wiener Philharmoniker, die Wiener Symphoniker oder die Staatskapelle Dresden. | 22.10.2021 13:02