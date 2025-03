Schülerzeitungs-Wettbewerb: Diese Schulen aus MV haben gewonnen Stand: 05.03.2025 14:58 Uhr In Greifswald wurden am Mittwoch die besten Schülerzeitungen Mecklenburg-Vorpommerns ausgezeichnet. Insgesamt nahmen 39 Schülerzeitungen aus dem Land an dem Wettbewerb teil.

Die besten Schülerzeitungen des Landes kommen aus Bergen auf Rügen, Neukloster, Gingst oder Greifswald. Die Preise wurden am Mittwoch in fünf Kategorien in Greifswald verliehen. Außerdem gab es für die jungen Nachwuchs-Journalisten auch noch vier Sonderpreise. Der Wettbewerb wurde zum 20. Mal durchgeführt und wird von der Landesinformationsstelle Schülerzeitungen (LiSZ) organisiert. Diese berät und unterstützt die verschiedenen Schülerzeitungsredaktionen im Land kostenfrei. Das Kulturministerium fördert die LiSZ und den Schülerzeitungswettbewerb jährlich mit 100.000 Euro.

Förderschulen aus Westmecklenburg auf der richtigen Spur

In der Kategorie Förderschulen belegten Schulen aus Westmecklenburg alle drei Plätze. Der erste Platz in dieser Kategorie ging an das Überregionale Förderzentrum "SEHEN" in Neukloster (Landkreis Nordwestmecklenburg). Die Redaktion der Zeitung "Blind Date" hat damit zum wiederholten Mal diesen Preis gewonnen. Den zweiten Platz belegte die Schüler-Redaktion der Zeitung "MaFioZo" vom Mecklenburgischen Förderzentrum in Schwerin. Der dritte Platz unter insgesamt fünf Bewerbern geht an die Albert-Schweizer-Schule in Schwerin.

Platz eins in der Kategorie Gymnasium

Unter 18 Bewerbern in der Kategorie Gymnasium hat das Gymnasium Am Sonnenberg in Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gewonnen. Dessen Redaktion der Schülerzeitung "eXmonte" hat den ersten Platz im Print-Bereich belegt. Der erste Platz im Online-Bereich ging an "Der Koboldt" vom Gymnasium Alexander von Humboldt" in Greifswald.

Das sind alle Gewinner des 20. Schülerzeitungswettbewerbs

Grundschulen 1. Platz: "Rugard Kids News2 der Grundschule "Am Rugard" in Bergen auf Rügen

2. Platz: "MAGNET" der Grundschule "Marlower Loris" in Marlow

3. Platz: "NewStork" der Storchenschule Cammin Förderschulen 1. Platz: "Blind Date" des Überregionalen Förderzentrums SEHEN in Neukloster

2. Platz: "MaFioZo" des Mecklenburgischen Förderzentrums in Schwerin

3. Platz: "NASA News Aktuelles Sport Allerhand" der Albert-Schweitzer-Schule in Schwerin Regionale Schulen

1. Platz: "Die Gingster Welle“ der Regionalen Schule mit Grundschule in Gingst

2. Platz: "Teufelsbla4“ der Regionalen Schule "Am Teufelstein" in Lubmin

3. Platz: "Bunke Bla4" der Professor-Franz-Bunke Schule in Schwaan Gymnasien Print-Bereich:

1. Platz: "eXmonte" des Gymnasiums Am Sonnenberg in Crivitz

2. Platz: "Innenhof" des Innerstädtischen Gymnasium in Rostock

3. Platz: "Mu4ersöhnchen" des Privaten Internatsgymnasiums Schloss Torgelow



Online-Bereich:

1. Platz: "Der Koboldt" des Gymnasiums "Alexander von Humboldt" in Greifswald

2. Platz: "Lactuca" des Gymnasiums Reutershagen – Europaschule in Rostock

Außerdem wurden auch noch Sonderpreise verliehen. In der Kategorie "Bester Artikel" gewann die "Campus Times" vom RecknitzCampus Laage, das "Beste Layout" hatte "der Matinsknaller" des Evangelischen Schulzentrums Martinschule in Greifswald, der "Beste Newcomer" ist die "EVA Bande" der Evangelischen Grundschule Neustrelitz uhnd der Preis für die "Sehr gute Recherche" geht an das "Lactuca" Gymnasium Reutershagen.

Weitere Informationen 3 Min Sehbehinderte Schüler erhalten Preis für Schülerzeitung Die acht Mitglieder des Redaktionsteams aus Neukloster bringen zweimal im Jahr die "Blind Date" heraus. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 05.03.2025 | 12:30 Uhr