Schüler in MV starten in die Winterferien Stand: 04.02.2022 06:12 Uhr Die Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern bekommen heute ihre Halbjahreszeugnisse. Danach beginnen die zweiwöchigen Winterferien.

In Mecklenburg-Vorpommern erhalten heute rund 155.000 Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen ihre Halbjahreszeugnisse. Danach beginnen die Winterferien. Auch für die etwa 34.000 Berufsschüler findet in dieser Zeit kein Unterricht statt. Die Corona-Pandemie habe sich im zu Ende gehenden Schulhalbjahr nicht so stark wie zuvor bemerkbar gemacht, bilanzierte Ministerin Simone Oldenburg (Linke). Die meisten Schulen hätten durchgängig in Präsenz unterrichtet. Zu Wochenbeginn mussten aber Klassen von 22 Schulen in den Distanzunterricht geschickt werden, weil zu viele Schüler und Lehrkräfte fehlten. Auch vor Weihnachten gab es bereits für alle zwei Tage Aufgaben zu Hause.

Anstrengendes Halbjahr

Es herrscht also doch keine Normalität, das sagt auch Oldenburg. Gerade deshalb könnten die Schülerinnen und Schüler stolz auf ihre Leistungen sein. Es sei ein anstrengendes Schulhalbjahr gewesen. Für Kinder und Eltern, die Probleme mit den Halbjahreszensuren haben, hat das Ministerium ein landesweites Zeugnissorgen-Telefon freigeschaltet. Die Hotline mit der Nummer 0385/588 7987 ist bis zum Freitag kommender Woche von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr besetzt.

Zeugnisse kommen zum Teil per Post

Für die Schüler, die in Quarantäne, oder im Distanzunterricht sind, werden die Halbjahreszeugnisse wie im vergangenen Jahr in Kopie per Post verschickt. Das betrifft akutell knapp 5.000 Schüler im Land. Die Originale können dann nach den Winterferien übergeben werden. Dann soll es laut Oldenburg auch wieder so viel Präsenzunterricht wie möglich geben. Schulen können jedoch weiterhin selbst entscheiden, wie der Unterricht gestaltet wird. Diese Maßnahme wurde zunächst bis März verlängert. Zum Schulstart am 21. Feburar wird es jedoch weiterhin eine Masken- und Testpflicht geben. Außerdem müssen Eltern und Schüler eine Erklärung zum Reiseverhalten in den Ferien vorlegen.

