Schüler in MV dürfen früher wieder in die Schule als geplant Stand: 12.03.2021 18:58 Uhr In der kommenden Woche kommen wieder mehr Schüler an ihre Schulen zurück. Von Mittwoch an soll ab Klasse sieben an den weiterführenden Schulen und Berufsschulen in Wechselmodellen unterrichtet werden.

Einzige Ausnahme ist der Landkreis Nordwestmecklenburg. Hier lag die Inzidenz am 10. März noch über 100. Dieser Tag gilt als Stichtag für die neuen Regelungen. In allen anderen Landkreisen sowie in Schwerin und Rostock bekommen die Schüler der 7. bis 11. Klassen sowie Berufsschüler ab 17. März Wechselunterricht. Für die Schüler aller Schularten gilt an den Präsenztagen auch Präsenzpflicht, die 1. bis 6. Klassen und die Abschlussklassen haben Schule im Regelbetrieb mit entsprechenden Hygienevorschriften.

Schulen organisieren Wechselunterricht selbst

In welcher Form die Schulen ihren Wechselunterricht organisieren, bleibt ihnen überlassen. Bis zu den Osterferien sollen aber alle Schüler noch wenigstens vier Tage Präsenzunterricht haben. Die Schulöffnung wird mit wöchentlichen Corona-Tests begleitet. Knapp 500.000 Selbsttests will das Technische Hilfswerk am Wochenende an die Schulen im Land verteilen.

Videos 2 Min Schulstart bis Klasse sechs in Rostock Damit das Konzept funktioniert, müssen Lehrende und Kinder sich wöchentlich auf das Coronavirus testen lassen. 2 Min

Selbst-Test für Schüler ab Montag verfügbar

Mit den Selbst-Tests sollen sich alle Schüler von kommender Woche an insgesamt vier mal testen, vor Ostern einmal wöchentlich, in der Woche nach Ostern sogar zwei Mal. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) will vor allem in den weiterführenden Schulen den Wechselunterricht früher wieder möglich machen als ursprünglich geplant. Von Mittwoch an können Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 7 bis 11 wieder in die Schule, sofern die Inzidenz unter 100 liegt. Schüler in Nordwestmecklenburg müssen allerdings länger warten, weil am relevanten Stichtag, also am Mittwoch die Inzidenz in dem Landkreis noch über 100 lag.

