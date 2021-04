Schriftliche Abi-Prüfungen starten unter Corona-Bedingungen Stand: 23.04.2021 05:29 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern beginnen heute die schriftlichen Abiturprüfungen. Landesweit wollen in diesem Jahr mehr als 5.500 Schülerinnen und Schüler ihr Abitur ablegen.

Ab heute schreiben die Schüler in Mecklenburg-Vorpommern ihre Abiturprüfungen. Landesweit wollen in diesem Jahr mehr als 5.500 Schülerinnen und Schüler den höchsten Schulabschluss und damit die allgemeine Hochschulreife erlangen. Die Prüfungen starten mit den Englisch-Klausuren. Bis zum 12. Mai folgen alle weiteren Fächer- eine knappe Woche später beginnen die Nachschreibe-Termine für Abiturienten, die am Erstprüfungstag krank waren oder sich in Quarantäne befanden.

Coronabedingte Änderungen beim Abi

Für die Prüfungen gibt es strenge Hygieneregeln, aber keine verpflichtenden Corona-Tests im Voraus. In Englisch, Französisch, Deutsch und Mathematik können die Prüflinge sogenannte Pool-Aufgaben bearbeiten, die parallel auch in anderen Bundesländern eingesetzt werden.

Coronabedingt hatte das Bildungsministerium im Januar entschieden, den Start der Abiturprüfungen um zehn Tage zu verschieben. Außerdem bekommen Abiturienten in diesem Jahr 30 Minuten mehr Zeit zum Einlesen und Bearbeiten der Prüfungen. Die Bundesländer haben verabredet, das Abitur dieses Jahrgangs gegenseitig anzuerkennen - auch wenn die Abschlussklassen durch Schulschließungen weniger Präsenzunterricht hatten.

