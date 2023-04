Stand: 04.04.2023 08:56 Uhr Schremheide: Lkw fährt in Leitplanke, Fahrer verletzt

Auf der A24 im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist in der Nacht zu Dienstag ein Lastwagen in die Mittelleitplanke gefahren. Der verletzte Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 38-Jährige war nach dem Zusammenstoß mit seinem Sattelzug auf dem Standstreifen in Fahrtrichtung Hamburg stehen geblieben. Im Bereich kurz hinter dem Parkplatz Schremheide gilt jetzt wegen der beschädigten Leitplanke Tempo 60.

