Stand: 28.08.2021 13:02 Uhr Schorssow: 10.000 Euro Schaden bei Maschinenbrand

In Schorssow bei Teterow ist am Abend eine große Kabelbohrmaschine an einem Feldweg in Brand geraten. Die Maschine war offenbar dabei helfen, Glasfaserkabel zu verlegen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und die Stelle sichern. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10.000 Euro. Die Brandursache ist unklar, die Polizei ermittelt in alle Richtungen und geht auch dem Verdacht der Brandstiftung nach. | 28.08.2021 13:02