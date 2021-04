Stand: 01.04.2021 13:12 Uhr Lubmin/Kassel: Gasleitung Eugal fertiggestellt

Die Europäische Gas-Anbindungsleitung Eugal ist nach Angaben des Betreibers fertiggestellt worden. Ein zweiter Strang sowie eine Verdichterstation wurden am Donnerstag in Betrieb genommen, wie der Fernleitungsnetzbetreiber Gascade in Kassel mitteilte. Die Leitung, die rund 480 Kilometer von der Erdgasempfangsstation in Lubmin bei Greifswald bis Deutschneudorf (Sachsen) an der deutsch-tschechischen Grenze verläuft, kann demnach jährlich bis zu 55 Milliarden Kubikmeter Erdgas transportieren. Der erste Strang transportiert bereits seit Anfang 2020 Erdgas. Die Leitung sollte eigentlich Gas von der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 erhalten, die aber bisher nicht fertiggestellt ist. | 01.04.2021 13:12