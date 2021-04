Stand: 01.04.2021 13:06 Uhr Schon mehr als 1.100 Terminanfragen bei Impf-Onlineportal

Bei der am Mittwoch gestarteten Online-Plattform für die Terminvergabe zu den Corona-Schutzimpfungen www.corona-impftermin-mv.de sind innerhalb der ersten 24 Stunden 1.162 Terminanfragen eingegangen. Insgesamt gab es seit Start mehr als 28.000 Aufrufe der Internetseite, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. 778 Registrierungen seien nicht abgeschlossen worden. Vor dem Start des Onlineportals war die Registrierung nur telefonisch möglich, was zu Kritik geführt hatte. Am Donnerstag sollen sich laut Gesundheitsministerium zunächst noch Impfberechtigte der Priorität 1 anmelden, ab Freitag können dies auch Personen der Prioritätsgruppe 2 tun. | 01.04.2021 13:05