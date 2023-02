Stand: 19.02.2023 13:58 Uhr Schönlage: Zwei Autos ausgebrannt

In Schönlage (Kreis Ludwigslust-Parchim) hat am Samstagabend ein Carport gebrannt. Laut Polizei hätten die Hinweisgeber zunächst einen Knall wahrgenommen, das Haus verlassen und dann das Feuer an einem Carport festgestellt. Eigene Löschversuche blieben erfolglos. Der Carport brannte bei Eintreffen der Feuerwehren unter anderem aus Wendorf, Brüel und Sternberg in voller Ausdehnung. Zwei Autos wurden komplett zerstört, ein Aufsitzrasenmäher beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 60.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachtes der Brandstiftung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 19.02.2023 | 14:00 Uhr