Stand: 25.07.2023 08:03 Uhr Schönberg: Sturm weht Blechdach weg

Infolge von Sturm und heftigem Regen ist die Feuerwehr in Nordwestmecklenburg in der Nacht zu Dienstag zu mehreren Einsätzen ausgerückt. Bei einer Firma in Schönberg hat der Sturm nach Angaben der Feuerwehr ein Blechdach weggeweht. Insgesamt gab es in der Region zehn Einsätze, vor allem wegen Bäumen und großen Ästen auf der Straße, teilweise mussten Straßen für die Räumarbeiten gesperrt werden.

