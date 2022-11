Stand: 22.11.2022 06:36 Uhr Schönberg: Lkw auf A20 umgekippt, Bergung ab 8.30 Uhr

Bei Schönberg ist auf der A20 in Richtung Stettin in der Nacht zu Dienstag ein Lastwagen von der Fahrbahn abgekommen und in den Graben gekippt. Der Fahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Der mit Wandfarben beladene Lkw blieb auf der Seite liegen. Zunächst läuft der Verkehr auf beiden Spuren weiter. Ab 8.30 Uhr soll der Lastwagen geborgen werden. In Fahrtrichtung Rostock wird die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Lüdersdorf und Schönberg voll gesperrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 22.11.2022 | 09:40 Uhr