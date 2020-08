Stand: 10.08.2020 05:52 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schönberg: Ein Schwerverletzter nach Unfall auf Autobahn

Bei einem Auffahrunfall auf der A20 in Richtung Rostock ist am frühen Montagmorgen ein Autofahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei war der 27-Jährige kurz vor der Raststätte Schönberger Land mit hoher Geschwindigkeit auf einen Schwerlasttransporter aufgefahren. Der Fahrer des Schwerlasters erlitt einen Schock. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe, auf der Autobahn gab es mehrere Stunden lang Behinderungen. Die genaue Unfallursache wird ermittelt. | 10.08.2020 10:40