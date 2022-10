Stand: 02.10.2022 06:26 Uhr Schönberg: Brand verursacht Schaden von 30.000 Euro

Bei einem Brand in Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) ist am Sonnabendabend ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden. Ein Zeuge hatte in einem leerstehenden Haus einen lauten Knall und anschließend Flammen bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Benachbarte Häuser wurden kurzzeitig evakuiert, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

