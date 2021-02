Schnelltest-Zentren für Polen-Pendler Stand: 12.02.2021 11:14 Uhr Im Konflikt um die Corona-Testpflicht für Berufspendler aus Polen zeichnet sich eine Lösung ab. An zwei Grenzübergängen sollen Schnelltest-Zentren eingerichtet werden.

Die Diskussion um die Corona-Testpflicht für Berufspendler, die aus Polen nach Deutschland kommen, hat eine neue Wendung bekommen. Mecklenburg-Vorpommerns Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) kündigte an, dass an den Grenzübergängen in Ahlbeck und Linken Schnelltest-Zentren eingerichtet werden. Sie können voraussichtlich Ende kommender Woche ihre Arbeit aufnehmen.

Zehn Euro für einen Schnelltest

Damit reagierte die Landesregierung auf Forderungen von Bewohnern der Grenzregion, die laut der Quarantäne-Verordnung der Landesregierung beim regelmäßigen Pendeln zwischen Deutschland und Polen alle vier Tage einen negativen Test vorlegen müssen. Zehn Euro soll ein Test für Berufspendler kosten, so Dahlemann. "Ich kann den Menschen nicht erklären, wenn sie 50 Euro für einen Schnelltest zahlen müssen", sagte der SPD-Politiker. Menschen, die beispielsweise ihre Kernfamilie jenseits der Grenze besuchen, sollen demnach nicht mehr als 20 Euro zahlen müssen.

Kostenlos für Löcknitz-Schüler

Kostenlos sollen die Tests dagegen für die Abiturienten am Deutsch-Polnischen Gymnasium in Löcknitz sein. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald und die Kommunalgemeinschaft Pomerania haben eine Lösung gefunden, um den 19 polnischen Schülern des Gymnasiums die Möglichkeit zu geben, sich im Präsenzunterricht auf ihre Prüfungen vorzubereiten. Das Ergebnis des Tests liegt in der Regel nach 15 Minuten vor - auch digital, so dass Pendler auch direkt weiterfahren könnten.

