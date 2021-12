Schneefall und Glatteis sorgen für viele Unfälle im Land Stand: 24.12.2021 08:44 Uhr Mit dem Einsetzen des Schneefalls am Donnerstagnachmittag haben sich auf den Straßen im Land gleich mehrere Unfälle ereignet. Dabei blieb es zwar größtenteils bei Blechschäden, es gab aber auch einige leicht Verletzte und einen tödlichen Unfall.

Auf der L16 bei Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) kam ein Auto von der Fahrbahn ab, die Insassen konnten das Fahrzeug jedoch selbst verlassen, mussten aber zur Behandlung ins Krankenhaus. Ein schwererer Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 16 Uhr zwischen Utech und Thandorf (Landkreis Nordwestmecklenburg). Dort kam der Fahrer ebenfalls von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Er musste durch die Feuerwehr aus seinem Pkw befreit und mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht werden.

Schwere Unfälle auf der B192 und der B321

Auf der B 192 bei Neu Schloen in der Nähe von Waren ist ein Auto auf glatter Straße ins Schleudern geraten und mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen. Dabei sind zwei Menschen schwer - und zwei leichtverletzt worden. Die Unfall-Ursache war unangepasste Geschwindigkeit. In Bandenitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat sich in der vergangenen Nacht wegen Glätte ein 23-Jähriger mit seinem Auto auf der B 321 überschlagen. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden.

19-Jähriger stirbt bei Glätteunfall

Ein 19 Jahre alter Fahrer ist im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ums Leben gekommen. Er war mit seinem Auto zwischen Altentreptow und Reinberg unterwegs, als er aus bisher ungeklärter Ursache in einer Kurve frontal mit dem Fahrzeug einer 66-jährigen Frau zusammenstieß. Dabei verletzte sich der 19-Jährige so stark, dass er noch an der Unfallstelle verstarb, so die Polizei. Die 66-jährige Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

