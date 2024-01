Schnee und Eis im Südwesten von MV: Unfälle, Staus, Busausfälle Stand: 16.01.2024 06:23 Uhr Der Schneefall am Abend und in der Nacht führt zu Behinderungen auf den Straßen. Es gibt erste Glätteunfälle, außerdem fallen im Südwesten Mecklenburg-Vorpommerns einzelne Buslinien aus.

Vor allem der Schulbusverkehr im Raum Hagenow ist von den Ausfällen betroffen. So hat die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim am Morgen bekannt gegeben, dass mehrere Buslinien zwischen Hagenow - Zarrentin und Valluhn wegen nicht geräumter Straßen und Glätte entfallen. Auch beim Rufbus muss mit Verspätungen gerechnet werden, so die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim (VLP). Auch Beim Nahverkehr Schwerin (NVS) kommt es zu Einschränkungen.

Bus-Ausfälle bei der VLP

540 Fahrt 1 von Hagenow nach Zarrentin

530 Fahrt 2 von Zarrentin nach Heisterbusch

536 Fahrt 1 von Valluhn nach Zarrentin

542 Fahrt 2 von Zarrentin nach Wittenburg

540 Fahrt 8 von Wittenburg nach Hagenow

565 Fahrten 1 und 2 von Lübtheen nach Pritzier Bhf und zurück

565 Fahrt 6 von Lübtheen nach Hagenow

522 Fahrten 17 und 1 von Hagenow über Setzin nach Wittenburg

540 Fahrt 3 von Hagenow nach Zarrentin

530 Fahrt 8 von Zarrentin nach Heisterbusch

536 Fahrt 3 von Gallin nach Zarrentin Schulcampus

540 Fahrt 10 von Zarrentin Schulcampus nach Hagenow

560 Fahrt 2 von Picher nach Hagenow

Im Rufbusverkehr ist ebenfalls mit Verspätungen und gegebenenfalls mit Ausfällen zu rechnen.

Ausfälle beim NVS in Schwerin

Linie 13 Fahrt ab Betriebshof NVS: 05.55 Uhr

Linie 14 Fahrten ab Marienplatz: 06.46 Uhr, 07.36

Linie 14 Fahrten ab Lankow Siedlung: 06.13 Uhr, 07.13 Uhr, 08.13 Uhr

Linie 19 Fahrt ab Marienplatz: 08.34 Uhr

Unfall mit drei Fahrzeugen und Baby an Bord

Im Berufsverkehr hat es auf der Ludwigsluster Chaussee einen Unfall gegeben. Die Polizei spricht von einem schweren Glätteunfall mit drei Fahrzeugen. Auch ein Baby soll in einem der Autos gewesen sein. Inzwischen sind drei Rettungswagen vor Ort. Generell sollte auf den Straßen und Wegen in den betroffenen Landesteilen mehr Zeit eingeplant werden.

Schwerin: Schwerlasttransport liegen geblieben

Schon am Montagabend wurde ein Schwerlasttransport von Schneefall überrascht. Er startete beladen mit Teilen eines Windrades in Schwerin. Das Ziel: Lüblow im den Landkreis Ludwigslust-Parchim zu überführen. Schon kurz nach dem Start auf der B231 kam Schwerlasttransport aufgrund von Schneeglätte zum Stillstand. Das teilte die Polizei am Morgen mit.

Landwirte aus Oldenburg (Schleswig-Holstein), die auf der Rückreise von der Bauerndemo in Berlin waren, konnten mit den ps-starken Traktoren helfen. Schon 1,5 Kilometer weiter - Höhe Hauptwache der Schweriner Feuerwehr - der nächste Stopp, diesmal ging es nicht weiter. Der Schwerlasttransport steht seitdem abgesichert auf der Straße. Autofahrer, die die Ludwigsluster Chaussee stadtauswärts befahren, bittet die Polizei um besondere Vorsicht in diesem Bereich.

