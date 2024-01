Stand: 15.01.2024 09:19 Uhr Schnee und Eis: Zahlreiche Glätteunfälle in MV

Glatte Straßen haben am Montagmorgen im Norden und Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns für zahlreiche Unfälle und Staus auf den Autobahnen gesorgt. Auf der A19 zwischen Kavelstorf und Laage gab es einen Unfall mit einem LKW und einem Auto, so die Polizei. Dort war die Strecke Richtung Wittstock mehr als zwei Stunden gesperrt. Auch auf der A20 zwischen Kröpelin und Bad Doberan hat es gekracht, dort ist ein Auto von der Fahrbahn abgekommen. Insgesamt wurden am Morgen sechs Glätteunfälle auf den Autobahnen gemeldet. Auch in der Region um Anklam ist es heute früh glatt: Laut Polizei gab es insgesamt fünf Unfälle wegen Schnee und Eis. Bei allen blieb es bei Blechschäden.

