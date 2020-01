Stand: 27.01.2020 06:32 Uhr - NDR 1 Radio MV

Schloss Ludwigsburg geht offiziell ans Land

Der Kauf des Schlosses Ludwigsburg bei Greifswald durch das Land wird am Nachmittag mit der notariellen Unterzeichnung des Kaufvertrags abgeschlossen. Dann soll Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) die Schlüssel für die Schlossanlage entgegennehmen. Einen Geldkoffer muss Meyer jedoch nicht mitbringen. Die gesamte Anlage wird für symbolische drei Euro vom Land übernommen, das historische Gebäude selbst für einen Euro.

Schloss kostet einen symbolischen Euro

Die bisherigen Eigentümer hatten die Übertragung an das Land nur davon abhängig gemacht, dass das Schloss saniert und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Das Gebäude ist in einem baulich sehr schlechten Zustand. Wie es genutzt werden soll, ist noch nicht bekannt. Nach dem Willen des Fördervereins soll es ein Ort werden, an dem die Kunst und Kulturgeschichte des Landes erlebbar wird. Laut Finanzministerium werden die Kosten für die Sanierung auf mindestens 40 Millionen Euro geschätzt. Land und Bund wollen jeweils die Hälfte der Summe übernehmen.

Letztes erhaltenes Schloss der Pommernherzöge

Das Schloss gilt als das letzte weitgehend im Original erhaltene Schloss der Pommernherzöge in Vorpommern. Der Herzog von Pommern-Wolgast, Ernst Ludwig von Pommern (1545-1592), ließ das Schloss Ende des 16. Jahrhunderts für seine Gemahlin Hedwig Sophie errichten. Im Verlauf seiner langen Geschichte war das Schloss Eigentum der schwedischen Krone und bot Flüchtlingen am Ende des Zweiten Weltkriegs Obdach.

