Schlösserherbst in MV: Eröffnung in Schloss Kummerow bei Malchin

Im Schloss Kummerow bei Malchin wird am Sonnabend der Schlösserherbst eröffnet. In ganz Mecklenburg-Vorpommern beteiligen sich zwei Wochen lang insgesamt 23 Schlösser und Gutshäuser. Besucher können sich von den Besitzern durch die Anlagen führen lassen, außerdem gibt es Kochkurse, Ausstellungen, Lesungen und Herbstmärkte. Verglichen mit den restlichen Bundesländern weist MV - nach Angaben der Veranstalter - die höchste Dichte an denkmalgeschützten Guts- und Herrenhäusern auf.

