Stand: 19.06.2021 12:07 Uhr Schlösser und Gutshäuser am Wochenende geöffnet

Knapp 100 Schlösser und Gutshäuser in Mecklenburg-Vorpommern öffnen an diesem Wochenende wieder ihre Türen zur traditionellen Mittsommer-Remise. Heute führen viele Eigentümer in Mecklenburg durch die einzigartigen Häuser, morgen können Interessierte die Schlösser Vorpommerns besichtigen. Insgesamt 16 Gutshäuser und Schlösser sind zum ersten Mal dabei - darunter das seit mehr als 20 Jahren ungenutzte Gutshaus in Eickelberg bei Sternberg oder das Schloss in Rothenklempenow bei Löcknitz. Bis 21 Uhr können die Anwesen in Mecklenburg besichtigt werden. Morgen geht es ab 10 Uhr in den vorpommerschen Schlössern weiter. | 19.06.2021 12:06