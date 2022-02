Schleuser zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt Stand: 10.02.2022 16:17 Uhr Angeklagt waren ein 39-jähriger Mann und eine 38-jährige Frau aus Polen. Ihnen wurde vorgeworfen, 16 Irakerinnen und Iraker in einem Transporter von der Grenze zu Belarus über Polen bis in die Nähe von Löcknitz transportiert zu haben.

Vor dem Amtsgericht Pasewalk wurden am Donnerstag beide nach einem vorab abgelegten Geständnis zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

Urteile bleiben unter der Forderung der Staatsanwaltschaft

Die 38-jährige Polin muss für zwei Jahre und vier Monate in Haft, ihr mitangeklagter Lebensgefährte für drei Jahre. Damit bleiben die Urteile leicht unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Verteidigung wollte für beide Bewährungsstrafen.

Angeklagte legten Geständnis ab

Zum Prozessauftakt legten beide Beschuldigten ein Geständnis ab. Die 38 Jahre alte Frau gab an, für den Transport der 16 Iraker 750 Euro bekommen zu haben. Während der rund 1.000 Kilometer langen Fahrt haben die Migranten, darunter auch Kidner, dicht aneinandergedrängt auf dem Boden im Transporter gesessen, heißt es in der Anklage. Dafür sollen sie etwa 1.000 Euro pro Passagier gezahlt haben. Laut Bundespolizei wurden sie schließlich an der Straße nach Brüssow (Uckermark) aufgegriffen und kamen in eine Erstaufnahmeeinrichtung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 10.02.2022 | 06:30 Uhr