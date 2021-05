Schleppender Start beim Tourismus für Einheimische in MV Stand: 28.05.2021 14:25 Uhr Am kommenden Freitag (4. Juni) dürfen wieder alle Urlauber nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Aber schon seit heute ist für Mecklenburger und Vorpommern Urlaub im eigenen Bundesland möglich.

Der Neustart des Tourismus ist in Mecklenburg-Vorpommern schleppend verlaufen. Für etliche Hoteliers kam die um zehn Tage vorgezogene Lockerung sehr überraschend und kurzfristig. Die Landesregierung hatte erst am Mittwoch entschieden, dass der Tourismus am heutigen Freitag wieder starten darf. Deswegen sind nicht überall die Hotels, Ferienwohnungen oder Campingplätze wieder offen. Es gebe noch Probleme mit den Lieferketten oder der Rekrutierung des Personals, ist von einzelnen Betrieben immer wieder zu hören, wie NDR Reporter berichten.

Rügen/Usedom: Viele Hotels öffnen erst am 4. Juni

Beispielsweise öffnen auf Usedom und Rügen die meisten Betriebe erst in einer Woche, wenn auch die Gäste aus ganz Deutschland wieder kommen dürfen. Das Rostocker Neptun Hotel wartet sogar noch zehn Tage länger mit der Öffnung. Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann sagte im Gespräch mit NDR 1 Radio MV, Tourismus sei keine Lampe, die man einfach anschalten könne. Teilweise sei die Nachfrage sehr gering, sagte Antje Enke vom Solarbootverleih Abenteuer Flusslandschaft. Als Bootsverleiherin und somit touristische Dienstleisterin könnte sie jetzt auch wieder starten, doch für die kommende Woche seien alle ihre Hausboote noch frei. Auch die Paddel- und Ruderboote seien noch nicht gut gebucht, so Enke. Sie hofft auf den Sommer und den Start für den deutschlandweiten Tourismus.

Viele freie Übernachtungsmöglichkeiten verfügbar

Für Kurzentschlossene aus dem Nordosten gibt es entsprechend noch viele Übernachtungsmöglichkeiten für einen Spontanurlaub. Nach Angaben von Dehoga-Chef Lars Schwarz sind normalerweise nicht einmal zehn Prozent der Gäste Urlauber aus Mecklenburg-Vorpommern. Dementsprechend sei aktuell die Buchungslage. Auch ein Blick auf die Webseiten der Anbieter offenbart: Ob nun Neustrelitz, Binz, Zinnowitz, Dranske oder Rostock - überall im Land sind an diesem Wochenende noch Zimmer frei. Komplett ausgebuchte Häuser sind aktuell eher die Seltenheit.

Dehoga: "Moderate Preissteigerungen"

Das Preisniveau hat sich unterschiedlich entwickelt. Dehoga-Chef Schwarz geht von einer "moderaten Preissteigerung" aus. Das sei nach sieben Monaten Schließungen auch vollkommen in Ordnung, so Schwarz weiter.

