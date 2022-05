Schlechtes Jahr für Seeadler-Nachwuchs auf Rügen Stand: 31.05.2022 10:45 Uhr Der Seeadler ist der größte Greifvogel Europas und in Deutschland vielfach in Mecklenburg-Vorpommern beheimatet. Doch das bisherige Jahr war kein gutes für den Nachwuchs. Einige Jungvögel sind unter anderem durch die Vopgelgrippe gestorben.

Auf Rügen gibt es in diesem Jahr deutlich weniger Nachwuchs bei den Seeadlern. Aktuelle Zahlen zeigen einen Rückgang von rund 40 Prozent. Viele Umstände wie die Frühjahrsstürme und die Vogelgrippe hätten dafür gesorgt, dass einige Jungvögel gestorben seien, so Thomas Papke, Ranger des Biosphären-Reservats Südost-Rügen.

Schutzräume für Seeadler

Zudem sind Seeadler gerade in der Brutzeit sensibel und reagieren sofort, wenn zum Beispiel Menschen in der Nähe sind und sie stören. Die Seeadler-Paare geben dann ihre Brut auf. Um das zu verhindern, werden jedes Jahr Schutzzeiträume für die Seeadler eingerichtet. Aber in diesem Jahr, so vermuten die Ranger auf Rügen, hat es eben doch ein paar solcher Störungen gegeben. In der Summe hätte es im Frühjahr einfach zu viele missliche Umstände auf Kosten der Seeadler-Jungen gegeben. 2021 wurden auf Rügen 37 Seeadler-Junge gezählt, in diesem Jahr sind es deshalb nur 21 Jungvögel. Ähnlich wird es auch in anderen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns sein, so der Rügener Ranger.

Keine Gefährdung für die Art

Das vergleichsweise schlechte Seeadler-Jahr wird die Population aber nicht gefährden. In Mecklenburg-Vorpommern befindet sich die Hälfte des gesamtdeutschen Seeadler-Bestandes. Mehr als 420 Brutpaare sind zuletzt im Land gezählt worden. 40 Paare davon auf Rügen. Seit 1980 wächst die deutsche Seeadlerpopulation wieder. Grund ist das Verbot des Insektizid DDT. Seit 2005 gilt der Seeadler als nicht mehr gefährdet.

