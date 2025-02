Schlag gegen Menschenhandel: Razzien auch in Hamburg und Rostock Stand: 20.02.2025 16:39 Uhr Zwangsprostitution, Menschenhandel, Geldwäsche: Die Vorwürfe sind gravierend. In sechs Bundesländern klickten am Mittwoch die Handschellen, unter anderem in Hamburg, Rostock, Osnabrück und Lüneburg.

Mit Durchsuchungen in sechs Bundesländern und mehreren Festnahmen hat die Polizei am Mittwoch einen mutmaßlichen Menschenhändlerring zerschlagen. Nahe Bielefeld und in Hamburg seien vier mit Haftbefehl gesuchte Beschuldigte festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mit. Es handele sich um einen 57-jährigen Deutschen und drei thailändische Staatsangehörige im Alter von 22, 53 und 56 Jahren. Sie sollen bandenmäßig Menschenhandel, Zwangsprostitution und Geldwäsche betrieben haben. Die Beamten stellten den Angaben zufolge diverse Beweismittel sicher und beschlagnahmten Bargeld in sechsstelliger Höhe.

Zwei Frauen aus Rostock in Haft

Sechs weitere Menschen seien im Zuge der Aktion am Mittwoch in Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls festgenommen worden, darunter zwei Frauen aus Rostock im Alter von 48 und 68 Jahren. Sie haben die thailändische, beziehungsweise deutsche und thailändische Staatsangehörigkeit und sollen Menschen beherbergt haben, die sich illegal in Deutschland aufhalten. Einige der insgesamt 18 Personen seien in Rostock angetroffen worden, als die Polizei am Mittwoch einen Massagesalon und eine Wohnung durchsuchte.

Beschuldigte am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt

Den Razzien waren monatelange Ermittlungen vorausgegangen. Sie führten auch zu weiteren Festnahmen aufgrund ausländerrechtlicher Bestimmungen. Alle festgenommenen Personen sollen im Laufe des Donnerstags dem Haftrichter vorgeführt worden sein. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte, mit der "Zerschlagung dieses asiatischen Menschenhändlerrings hat die Polizei erfolgreich skrupellose Täter dingfest gemacht". Aktionen wie diese könnten nur durch einen länderübergreifenden Austausch der Polizeien gelingen. Man sei diesen kriminellen Netzwerken mit aller Härte entgegengetreten.

Weitere Informationen Zwangsprostitution: Razzien in Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel Polizei und Zoll durchsuchten zwölf Wohnungen. Sie leiteten sechs Strafverfahren ein. Zwei Frauen kamen in Abschiebehaft. mehr Hilflose Frauen, ratlose Polizei - Das boomende Geschäft mit der Zwangsprostitution Im ersten Film haben wir berichtet, daß insbesondere Nachtklubbesitzer, Bordellwirte und Zuhälter gute Kunden von Schleuserringen sind. Mit Jobangeboten als Serviererinnen oder Tänzerinnen locken sie vor allem Frauen aus Osteuropa und Südamerika nach Deutschland. Hier werden sie dann entweder mit Gewalt zur Prostitution gezwungen oder für mehrere tausend Mark an Zuhälter verkauft. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.02.2025 | 16:00 Uhr