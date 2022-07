Stand: 03.07.2022 12:53 Uhr Schladming: FC Hansa Rostock beendet Trainingslager

Nach der abschließenden Nullnummer am Sonnabend im Testspiel gegen Austria Klagenfurt beendet der FC Hansa Rostock sein zehntägiges Sommer-Trainingslager in Schladming. Das Team von Trainer Härtel setzt nach der Rückkehr aus Österreich seine Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga zu Hause fort. Als nächstes absolvieren die Rostocker am 7. Juli ein Gastspiel beim FC Anker Wismar. Die Saison beginnt am 17. Juli mit dem Heimspiel im Ostseestadion gegen den 1. FC Heidenheim. | 03.07.2022 12:53

