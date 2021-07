Stand: 29.07.2021 10:55 Uhr Schlachthof in Teterow: Betreiber kündigt Millionen-Investition an

Rund 2,5 Millionen Euro will der Betreiber Danish Crown im kommenden Jahr in den Teterower Schlachthof investieren. Unter anderem sollen dort in Zusammenarbeit mit einem Steakhouse-Betreiber Felle der Rinderrasse "Uckermärker" zu Leder mit Herkunftsnachweis verarbeitet werden. Das Unternehmen hatte den einzigen Großschlachthof in Mecklenburg-Vorpommern 2017 übernommen. Nach Angaben von Danish-Crown-Geschäftsführer Kay Rohloff arbeiten dort 200 festangestellte Mitarbeiter, Werkverträge gäbe es nicht mehr. In dem Schlachthof werden ausschließlich Rinder geschlachtet und zerlegt - rund 110.000 pro Jahr. | 29.07.2021 10:55