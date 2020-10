Schifffahrtszeichen an der Seenplatte beschädigt Stand: 28.10.2020 14:41 Uhr Unbekannte haben Schifffahrtszeichen auf der Müritz, dem Kölpinsee und dem Fleesensee mit Luftgewehren beschossen und damit beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nach Angaben der Wasserschutzpolizei wurden bei Kontrollen an einem Leuchtfeuer und mindestens vier Leuchttonnen zerstörte Solarmodule gefunden. Dadurch funktionierten die Lichtzeichen nicht mehr. Das kann den Angaben zufolge für Freizeitskipper und die Fahrgastschifffahrt auf den Mecklenburger Oberseen sehr gefährlich werden. Die überdimensionalen Bojen dienen den Schiffsführern vor allem in der Nacht und bei schlechter Sicht als wichtige Markierungspunkte, um nicht auf Grund zu laufen oder um die Einfahrten zu Kanälen oder Häfen zu finden.

Wasserschutzpolizei hat Projektil gefunden

Die zerstörten Schifffahrtszeichen wurden bisher zwischen Malchow und Waren entdeckt, unter anderem am Göhrener Kanal. In einem der beschädigten Solarmodule sei ein Projektil gefunden worden. Eine schnelle Reparatur ist nicht möglich, so das Wasser- und Schifffahrtsamt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr. Die Kontrollen zu weiteren Beschädigungen an anderen Bojen und Leuchtfeuern bis zum Plauer See sind noch nicht abgeschlossen.

