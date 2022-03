Stand: 18.03.2022 06:43 Uhr Schifffahrt in MV wird wegen steigender Dieselpreise teurer

Die steigenden Dieselpreise beeinflussen auch die Schifffahrt in MV. Die Reederei Adler-Schiffe hat mitgeteilt, dass sie ihre Preise erhöhen will. Wer ab April an der Küste von Rügen oder Usedom sowie zwischen Wismar und Poel unterwegs ist, zahlt dann einen Euro mehr. Auch die Weiße Flotte will ihre Preise anpassen. Betroffen sind davon die Überfahrt nach Hiddensee sowie Fahrten mit der Autofähre zwischen Stahlbrode/Glewitz und der Wittower Fähre. | 18.03.2022 06:43