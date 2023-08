Scheunenbrand bei Parchim: Hoher Sachschaden Stand: 12.08.2023 06:45 Uhr In Klinken bei Parchim brennt derzeit eine Scheune. Seit dem frühen Morgen ist die Feuerwehr im Einsatz.

Rund 90 Einsatzkräfte versuchen, die Flammen einzudämmen. Nach Angaben der Polizei brennt das 40 Meter lange und 20 Meter breite Gebäude in voller Ausdehnung. Im Gebäude lagerten rund 1.000 Strohballen. Auf dem Dach sind Solarzellen installiert. Nach ersten Ermittlungen wird Selbstentzündung des Strohs ausgeschlossen. Die Brandursache ist noch unklar. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 465.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Weiterer Brand mit hohem Schaden

250.000 Euro Sachschaden hat der Brand einer Strohballenpresse auf einem Feld in Gellendin im Landkreis Vorpommern-Greifswald verursacht. Das Feuer brach am Freitag nach Polizeiangaben vermutlich aufgrund der hohen Temperaturen aus, die durch die Arbeiten der Strohpresse entstanden. Das trockene Stroh habe sich dadurch entzündet. Als der Landwirt den Brand bemerkte, fuhr er mit seinem Traktor und der angehängten Strohpresse auf dem kürzesten Weg vom Feld. So habe sich der Schaden auf dem Acker in Grenzen gehalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.08.2023 | 07:00 Uhr