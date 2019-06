Stand: 09.06.2019 11:04 Uhr

Scheune ausgebrannt, Autowracks in Flammen

Zwei Brände haben am Samstagabend und in der Nacht zum Sonntag Feuerwehr und Einsatzkräfte beschäftigt: In Busow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) brannte eine ehemalige Scheune, in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) standen mehrere Autowracks in Flammen.

Keramikwerkstatt komplett ausgebrannt und zusammengestürzt

Die umgebaute und mit Holz verkleidete Scheune in Busow wurde als Keramikwerkstatt genutzt. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, weil das Dach mit Solarpaneelen belegt war, die ebenfalls Feuer fingen. Das Gebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder und fiel in sich zusammen. Der Sachschaden dürfte im hohen fünfstelligen Bereich liegen. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Er musste kurzzeitig im Krankenhaus behandelt werden, wurde aber bereits wieder entlassen.

Mehrere Autowracks in Boizenburg in Flammen

Bei dem Feuer auf dem Gelände einer Autoverwertung in Boizenburg gingen schon am Samstagabend mehrere Autowracks und ein Bagger in Flammen auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten umliegende Geschäfte geräumt und der angrenzende Parkplatz gesperrt werden. Niemand wurde verletzt. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

