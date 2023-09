Schafe streicheln und Most kosten Stand: 23.09.2023 07:18 Uhr Bei zahlreichen Bio-Betrieben können Besucher heute wieder hinter die Kulissen schauen. Der BUND lädt zur 16. "Biolandpartie" ein.

Um auf den Ökolandbau aufmerksam zu machen, öffnen heute 62 Bio-Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern ihre Pforten. Die "Biolandpartie" organisiert von der Umweltschutzorganisation BUND, gibt es bereits zum 16. Mal.

Mit dabei sind zum Beispiel auch Käsereien, Mostereien, Imkereien, Mühlen und das einzige Holundergut des Landes in Kühlungsborn. Möglich ist auch ein Besuch bei den ostfriesischen Milchschafen in Klein Trebbow nahe Neustrelitz, eine Führung durch einen gläsernen Gang der Molkerei in Dechow bei Gadebusch und eine Verkostung alter Tomatensorten in Schwasdorf zwischen Laage und Gnoien. Eine Karte mit allen Bio-Betrieben, die an der Landpartie teilnehmen,findet sich auf der Internet-Seite des Landesverbandes des BUND.

Bis 2030 Öko-Ackerfläche verdoppeln

Es gehe darum, den Gästen zu zeigen,, wie Hofbetreiber zum Beispiel Kräuter anbauen, Kaffee rösten und Öl pressen, sagte Burkhard Roloff, der für den BUND die "Biolandpartie" koordiniert, mit der die Umweltorganisation Interessierten die solidarische Landwirtschaft und den Ökolandbau näherbringen möchte. Bis 2030 soll knapp jeder dritte Quadratmeter Ackerland im Ökolandbau betrieben werden, so das Ziel der Bundesregierung. Um den entsprechenden Anteil in Mecklenburg-Vorpommern zu erreichen, müsste der Ökoflächenanteil verdoppelt werden.

