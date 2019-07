Stand: 23.07.2019 14:12 Uhr

Schadenersatz-Forderungen nach Eurofighter-Absturz

Vier Wochen nach dem Absturz zweier Eurofighter an der Mecklenburgischen Seenplatte sind die ersten Anträge auf Schadenersatz gestellt worden. Nach Angaben der Bundeswehr haben sich bisher fünf Privatpersonen gemeldet. Über die Art und Höhe der Schadensforderungen ist noch nichts bekannt. Laut Bürgermeisterin Birgit Kurth hat es in der Gemeinde Nossentiner Hütte aber so gut wie keine materiellen Schäden zum Beispiel an Häusern gegeben.

Forderungen vor allem von Bauern erwartet

Videos 00:34 Nach Eurofighter-Absturz: Bodentausch in Nossentin An der Absturzstelle von einem der beiden Eurofighter ist damit begonnen worden, den Boden auszutauschen. Denn das Erdreich im Nossentiner Wald ist mit Kerosin und Schmierölen verseucht. Video (00:34 min)

Die weit höheren Forderungen sind von den Bauern der Region zu erwarten. Vor allem die Suche nach Wrackteilen auf den erntereifen Feldern mit Hunderten Soldaten hat nach Aussagen des Geschäftsführers der Agrargenossenschaft Malchow große Schäden angerichtet. Diese müssen allerdings noch beziffert werden. Unklar ist auch, ob das Roggenfeld, auf das eines der Flugzeuge gestürzt war, mit Schadstoffen belastet ist. Untersuchungen dazu stehen noch aus. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache des Eurofighter-Unglücks werden laut Bundeswehr noch mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Böden stärker belastet als angenommen

Wie viel Kerosin zum Absturzzeitpunkt verbraucht war, ist unbekannt. Experten haben bei Bodenproben festgestellt, dass die giftigen Stoffe tiefer in die Erde eingedrungen sind, als bislang angenommen. Auch Bäume, die in Kontakt mit dem Treibstoff gekommen sind, werden gefällt. Derzeit wird an der Absturzstelle Silz der Boden gewechselt.

