Stand: 08.04.2019 18:00 Uhr

Schaalsee: Zehn Schafe von Wolf getötet?

In Mecklenburg-Vorpommern sind möglicherweise erneut Tiere von Wölfen gerissen worden. Im Biosphärenreservat Schaalsee (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Wochenende zehn Schafe getötet und fünf verletzt worden. Ein Wolfsangriff sei angesichts der Verletzungsspuren wahrscheinlich, teilte das Agrarministerium am Montag in Schwerin mit. Ein genetisches Gutachten stehe noch aus.

Bisher keine Wolfsrisse in der Region

Der Besitzer der Schafsherde meldete den Vorfall am Sonnabend. In der Region gab es bisher keine solcher Vorfälle. Das Ministerium bittet Tierhalter daher um erhöhte Aufmerksamkeit. Sie sollten vor allem ihre Zäune überprüfen. Informationen zu Hilfe bei Schafsrissen bietet das Wolfsmanagement des Landes.

Erst kürzlich sollen Wölfe im Umfeld der Ueckermünder Heide im Landkreis Vorpommern-Greifswald zehn Schafe und Damwild getötet haben. Gegenwärtig leben sechs Wolfsrudel in Mecklenburg-Vorpommern.

Das Wolfs-Comeback in Mecklenburg-Vorpommern





























Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 08.04.2019 | 18:30 Uhr