"Sattelfest in MV": Aktion macht Kinder fit fürs Fahrradfahren 12.09.2023 Zum 30. Mal beginnt die Aktion "Sattelfest in MV" der Landesverkehrswacht. Mädchen und Jungen sollen dabei Verkehrsregeln für das sichere Fahrradfahren kennen, verstehen und anwenden lernen.

Im Verkehrsgarten in Schwerin hat der Präsident der Landesverkehrswacht, Hans-Joachim Hacker, die Aktion "Sattelfest in MV" eröffnet. Sie soll Kinder im 3. und 4. Grundschuljahr auf die Herausforderungen als Fahrradfahrer im Straßenverkehr vorbereiten. Am Ende des Schulungsangebots steht eine Fahrradprüfung. Nach erfolgreichem Bestehen bekommen die die Acht- bis Zehnjährigen einen Fahrradpass der Verkehrswacht.

Verkehrswacht: Smartphones sorgen für wenig Fahrerfahrung

Laut Landesverkehrswachtspräsident sind im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern rund 190 Mädchen und Jungen unter 15 Jahren mit dem Fahrrad verunglückt. Hans-Joachim Hacker macht dafür auch fehlende Fahrerfahrung verantwortlich. Die Kinder würden sich oft mehr mit Smartphones beschäftigen und immer weniger Zeit draußen verbringen.

Polizeichef: Tragen von Helmen besonders wichtig

Der Leiter der Polizeiinspektion Schwerin, Nils Rosada, sieht eine Gefährdung für Kinder besonders durch Autos im Straßenverkehr. Für ihn ist gegenseitige Rücksichtnahme und das Tragen von Helmen besonders wichtig, um schweren Verletzungen vorzubeugen. Die Landesverkehrswacht wird bei der Aktion "Sattelfest in MV" von der Polizei unterstützt. Sie arbeitet zudem mit örtlichen Schulen zusammen.

